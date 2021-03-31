В Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости COVID-19 осенью

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен осенью, если жители страны не будут соблюдать профилактические меры. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с агентством «Интерфакс».

По словам специалиста, подъема заболеваемости весной не ожидается, поскольку сейчас идет «фаза стабилизации» с тенденцией к снижению количества заражений.

При этом Горелов подчеркнул, что весной страна не достигнет минимума заболеваемости: ежедневно в РФ фиксируют около 9 тысяч новых случаев COVID-19.

«Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тысяч. Но цифры достаточно высоки. (...) Если у нас будет нарастать охват вакцинацией, то, естественно, прогнозы будут более радужные», — поделился эксперт.

По словам эпидемиолога, подъем заболеваемости осенью «точно гарантирован», если население не будет соблюдать меры предосторожности, отмечают Известия.

Кроме того, Горелов сообщил, что число заражений коронавирусом в России не опустится до нулевых значений. По словам эксперта, это объясняется количеством заболевших среди детей, беременных и кормящих женщин, которые не проходят вакцинацию.

По состоянию на 30 марта, в России зарегистрировано 4 536 820 случаев COVID-19, 4 155 996 человек выздоровели, 98 442 пациента скончались, отмечает «Свободная пресса».

