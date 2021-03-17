В Роспотребнадзоре назвали страны, из которых «британский» штамм завезли в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский» штамм коронавируса был завезен в РФ из ОАЭ и стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно Поповой, завоз из европейских стран связан с тем, что сегодня этот штамм вируса достаточно широко распространился на территории стран ЕС.
Глава надзорного ведомства добавила, что тяжелого течения болезни у пациентов с «британским» штаммом коронавируса в России не наблюдается. По данным Роспортербнадзора, всего в стране зарегистрировано 28 пациентов, зараженных этой мутацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru