В Роспотребнадзоре назвали самые шумные города России
В Роспотребнадзоре выяснили, в каких городах России наиболее остро стоит проблема шума. Об этом сообщил замглавы управления санитарного надзора ведомства Андрей Гуськов. По его словам, наиболее сильным источником шума является автотранспорт. Следом идут промышленные предприятия и строящиеся объекты. Учитывая это, Роспотребнадзор назвал самыми шумными городами Москву, Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Среди самых тихих регионов — Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия.
«Вклад транспорта в разных населенных пунктах в общесуммовую картину составляет от 40 до 70%», — заявил Гуськов.
Он добавил, что транспортный шум — вторая по значимости проблема для здоровья после качества воздуха. Шум может стать причиной повышения артериального давления и одышки.
«Если это длительное хроническое воздействие, когда люди годами живут возле трассы, могут возникнуть головная боль, повышенная усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере», — сказал представитель Роспотребнадзора.
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