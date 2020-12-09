В Роспотребнадзоре назвали продукты-переносчики COVID‑19

Коронавирус сохраняет свою активность на любых поверхностях от нескольких часов до нескольких суток. И чем они холоднее, тем выше вероятность сохранения на них COVID-19. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Она подчеркнула, что все продукты, хранящиеся в замороженном состоянии, в ламинированных упаковках, следует протереть дезинфицирующей салфеткой или промыть под струёй воды с мылом, сообщает «Радио 1».

Специалист отметила, что по сравнению с фруктами и овощами на таких поверхностях коронавирус живёт дольше.