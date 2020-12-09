В Роспотребнадзоре назвали продукты-переносчики COVID‑19
Коронавирус сохраняет свою активность на любых поверхностях от нескольких часов до нескольких суток. И чем они холоднее, тем выше вероятность сохранения на них COVID-19. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Она подчеркнула, что все продукты, хранящиеся в замороженном состоянии, в ламинированных упаковках, следует протереть дезинфицирующей салфеткой или промыть под струёй воды с мылом, сообщает «Радио 1».
Специалист отметила, что по сравнению с фруктами и овощами на таких поверхностях коронавирус живёт дольше.
А ранее руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева назвала оптимальное для здоровья число мандаринов в день. Специалист заявила, что они, как и другие цитрусовые не противопоказаны к употреблению большинству людей. Однако их переизбыток может привести к негативным реакциям организма.
Врач пояснила, что оптимальным количеством употребляемых мандаринов будет 2-3 несколько раз в неделю. При этом она подчеркнула, что «10 мандаринов – это уже многовато» и посоветовала дополнить свой рацион другими фруктами.
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