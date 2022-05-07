Спасатель рассказал, как удалить клеща после укуса

После того, как клещ укусил животное, его можно удалить самостоятельно, особенно если травмпункт находится в нескольких часах езды, заявил спасатель международного класса Сергей Ковалев в беседе с Газетой.ru 7 мая.

Как защищаться от клещей в новом сезоне?

По его словам, членистоногого можно извлечь с помощью завязанной петлей нитки, а также пинцета или специального приспособления для извлечения клещей.

«Захватите клеща поближе к голове и проверните вокруг своей оси в любую сторону», — пояснил Ковалев.

Ковалев отметил, что обычно подобная манипуляция не вызывает особых проблем.

Также спасатель напомнил, что остатки частей клеща, если его не удалось извлечь сразу полностью, можно достать с помощью иголки, как занозу, и затем обработать рану антиспетиком.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеЗдоровьеСпасателиКлещи
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