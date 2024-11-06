Телеведущий Константин Ивлев зарегистрировал товарный знак

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа», следует из данных системы «Онлайн Патент».

Блогер Ивлеева решила зарегистрировать товарный знак «Настя Ивлеева»

Теперь Ивлев может наладить выпуск канцелярских товаров, например, учебники, открытки, авторучки, карандаши и так далее.

В начале года Ивлев рассказывал, что планирует запустить проект «Ангелы шефа», но деталей не раскрывал.

Ранее Роспатент отказал музыканту Вадиму Самойлову в регистрации товарных знаков «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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