В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ не отменят

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) не будут рассматривать в Рособрнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что если после девятого класса экзамены будут отменены, то показатели результативности обучения могут существенно снизиться, передает РИА ФАН.

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В службе уверены, что отмена ОГЭ не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни самими учащимися.

Ранее зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с газетой «Известия» сообщил, что в Госдуме разрабатывают проект закона об отмене обязательного ОГЭ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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