В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ не отменят
Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) не будут рассматривать в Рособрнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что если после девятого класса экзамены будут отменены, то показатели результативности обучения могут существенно снизиться, передает РИА ФАН.
В службе уверены, что отмена ОГЭ не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни самими учащимися.
Ранее зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с газетой «Известия» сообщил, что в Госдуме разрабатывают проект закона об отмене обязательного ОГЭ.
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