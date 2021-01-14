В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ не отменят

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) не будут рассматривать в Рособрнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что если после девятого класса экзамены будут отменены, то показатели результативности обучения могут существенно снизиться, передает РИА ФАН.