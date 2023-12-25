В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы
Глобальных изменений в Едином государственном экзамене не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в ближайшие годы ничего «глобально менять» не будут.
«А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — указал руководитель федеральной службы.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не рассматривают вопрос об отмене ЕГЭ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Музаев сообщал, что в ближайшие пять-десять лет не планируют переводить экзамен в онлайн-формат, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru