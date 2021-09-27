Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Проработать этот вопрос поручено Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Минпросвещению и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Как говорится в документе, количество контрольных работ должно быть установлено с учетом «методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Время выполнения поручения - до 1 июля 2022 года.



