Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ, проводимых в общеобразовательных школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Проработать этот вопрос поручено Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Минпросвещению и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Как говорится в документе, количество контрольных работ должно быть установлено с учетом «методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Время выполнения поручения - до 1 июля 2022 года.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШколыВладимир Путин
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