В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ
Альтернатива Единому государственному экзамену необходима для отмены ЕГЭ, но пока нет проработанных вариантов. Об этом заявил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Чиновник указал, что в РФ появляются законопроекты, связанные с отменой испытания.
«Но мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать... новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям», - отметил Круглинский.
По его словам, сейчас проработанных альтернатив нет. При этом Рособрнадзор заинтересован в развитии и улучшении ЕГЭ.
Ранее Госдума отклонила законопроект о замене единого госэкзамена на выпускные испытания по школьным предметам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru