В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

Альтернатива Единому государственному экзамену необходима для отмены ЕГЭ, но пока нет проработанных вариантов. Об этом заявил журналистам замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Чиновник указал, что в РФ появляются законопроекты, связанные с отменой испытания.

«Но мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать... новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям», - отметил Круглинский.

По его словам, сейчас проработанных альтернатив нет. При этом Рособрнадзор заинтересован в развитии и улучшении ЕГЭ.

Ранее Госдума отклонила законопроект о замене единого госэкзамена на выпускные испытания по школьным предметам.

