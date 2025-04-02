Госдума отказалась отменять ЕГЭ
Госдума отклонила межфракционный законопроект, предполагающий замену Единого госэкзамена (ЕГЭ) на выпускные экзамены по школьным предметам. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы законопроекта утверждали, что его принятие позволило бы повысить уровень знаний школьников и избавить их от заучивания ответов на тесты, параллельно сохранив выпускникам их физическое и психическое здоровье, а родителям - средства, которые тратятся на дополнительные занятия.
В пояснительной записке к документу отмечалось, что система ЕГЭ не привела к повышению уровня образования и сокращению коррупционных правонарушений.
Комитет Госдумы по просвещению ранее рекомендовал Госдуме отклонить данный законопроект.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости доработать ЕГЭ, чтобы он не превращался в «угадайку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru