Госдума отказалась отменять ЕГЭ

Авторы законопроекта утверждали, что его принятие позволило бы повысить уровень знаний школьников и избавить их от заучивания ответов на тесты, параллельно сохранив выпускникам их физическое и психическое здоровье, а родителям - средства, которые тратятся на дополнительные занятия.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что система ЕГЭ не привела к повышению уровня образования и сокращению коррупционных правонарушений.

Комитет Госдумы по просвещению ранее рекомендовал Госдуме отклонить данный законопроект.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости доработать ЕГЭ, чтобы он не превращался в «угадайку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

