Госдума отказалась отменять ЕГЭ

Госдума отклонила межфракционный законопроект, предполагающий замену Единого госэкзамена (ЕГЭ) на выпускные экзамены по школьным предметам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Авторы законопроекта утверждали, что его принятие позволило бы повысить уровень знаний школьников и избавить их от заучивания ответов на тесты, параллельно сохранив выпускникам их физическое и психическое здоровье, а родителям - средства, которые тратятся на дополнительные занятия.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что система ЕГЭ не привела к повышению уровня образования и сокращению коррупционных правонарушений.

Комитет Госдумы по просвещению ранее рекомендовал Госдуме отклонить данный законопроект.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости доработать ЕГЭ, чтобы он не превращался в «угадайку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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