В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ через интернет

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Мусаев допустил частичный перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат.

ЕГЭ и всероссийские проверочные работы перенесли из-за пандемии коронавируса

В интервью ТАСС он заявил, что сам ЕГЭ, безусловно, будет сохранен.

«Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», - сказал он.

Мусаев подчеркнул, что возможность частичного перевода ЕГЭ в интернет обсуждался еще до пандемии коронавируса, однако в нынешних условиях этот процесс будет ускорен.

Ранее в министерстве просвещения России заявили, что выпускникам придется сдавать ЕГЭ в школах, несмотря на эпидемию коронавируса, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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