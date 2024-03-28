В Рособрнадзоре допустили продление моратория на ЕГЭ в новых регионах до 2028 года

Мораторий на обязательную сдачу единого государственного экзамена в новых субъектах РФ могут продлить до 2028 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Рособрнадзор: Предусмотрена возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету

Соответствующие ограничения были введены до 2026 года. В то же время при желании выпускники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут сдать ЕГЭ.

«Мы в 2026 году по итогам посмотрим, если есть необходимость, этот мораторий можно будет продлить еще на пару лет. Дети не виноваты, что... учились по другим стандартам», — подчеркнул Музаев.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ для всех российских школьников, напоминает «Свободная пресса». Предполагается, что выпускники смогут выбирать между единым госэкзаменом и традиционными испытаниями.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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