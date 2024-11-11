В Рособрнадзоре анонсировали изменение формы ОГЭ в ближайшие годы
Форма Основного государственного экзамена (ОГЭ) в России может измениться в ближайшие годы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По словам руководителя ведомства, экзамен в девятых классах в том виде, в котором он существует сейчас, устарел.
«Вопрос обсуждается, и, скорее всего, не в этом году, но в ближайшие годы форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбор предметов, это все... претерпит изменения», — подчеркнул Музаев.
Ранее глава Рособрнадзора рассказал, что до 2030 года планируется сформировать дорожную карту, которая позволит усовершенствовать экзамены в школе, проект будут дорабатывать и согласовывать с экспертами и субъектами РФ, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru