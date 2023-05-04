В Рослесхозе заявили о неготовности к пожароопасному сезону в семи регионах

«Каждому мы выписали предписание до 15 мая завершить подготовку. Мы в ежедневном режиме досконально контролируем. Кто-то справляется, некоторые еще не подтвердили свою готовность», — указал Советников.

По данным пресс-службы Рослесхоза, речь идет о Карелии, Марий Эл, Алтае, Бурятии, Забайкальском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе. Проверки готовности к пожароопасному уже провели в 83 регионах, 68 из них признали готовыми, 8 — ограниченно готовыми.

Кроме того, Советников рассказал, что федеральное агентство завершает работу с властями Свердловской области, Башкирии, Забайкалья, Пермского и Приморского краев по дополнительным мерам обеспечения безопасности объектов в зоне риска.

Между тем в Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования лесов для предотвращения пожаров, сообщает телеканал «360». Зона мониторинга составит более 877 тысяч гектаров, патрулирование будут проводить 1-3 раза в сутки до 15 ноября.

