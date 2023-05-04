В Рослесхозе заявили о неготовности к пожароопасному сезону в семи регионах
Семь российских регионов не готовы к пожароопасному сезону, заявил глава Рослесхоза Иван Советников. Об этом пишет «Российская газета».
«Каждому мы выписали предписание до 15 мая завершить подготовку. Мы в ежедневном режиме досконально контролируем. Кто-то справляется, некоторые еще не подтвердили свою готовность», — указал Советников.
По данным пресс-службы Рослесхоза, речь идет о Карелии, Марий Эл, Алтае, Бурятии, Забайкальском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе. Проверки готовности к пожароопасному уже провели в 83 регионах, 68 из них признали готовыми, 8 — ограниченно готовыми.
Кроме того, Советников рассказал, что федеральное агентство завершает работу с властями Свердловской области, Башкирии, Забайкалья, Пермского и Приморского краев по дополнительным мерам обеспечения безопасности объектов в зоне риска.
Между тем в Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования лесов для предотвращения пожаров, сообщает телеканал «360». Зона мониторинга составит более 877 тысяч гектаров, патрулирование будут проводить 1-3 раза в сутки до 15 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru