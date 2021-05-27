В «Роскосмосе» объяснили удвоившиеся доходы Рогозина премиями
Доходы главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина стали больше в два раза из-за двух премий, полученных им в 2020 году. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«В 2019 году Рогозину по итогам года была выписана премия, но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году. Таким образом, за один год он получил две премии за 2019 и 2020 годы», - заявили в пресс-службе.
По итогам 2020 года Рогозин указал доход в размере 83 миллионов рублей. По итогам 2019 года доход составлял 44 миллиона рублей.
Ранее стало известно о повышении зарплат российских космонавтов. Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что раньше неслетавшие получали в районе 100 тысяч.
«Смотрите сами: это постоянное отсутствие дома, командировки, а нужно ещё детей растить. Опять же, аренда жилья. Может быть, сейчас ребята с этими зарплатами ребята смогут себе ипотеку взять. Это хорошо, что зарплаты космонавтам повысили», - заявил собеседник НСН.
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