Космические зарплаты? Космонавт оценил повышение оклада до 500 тысяч рублей
Герой России Максим Сураев заявил НСН, что при старых зарплатах кандидатам в космонавты могло не хватить средств на съем квартиры и воспитание детей.
Российским космонавтам существенно повысили зарплату. Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников заявил ТАСС, что кандидаты в космонавты будут получать на 70% больше, чем ранее — почти 300 тысяч рублей. Те, кто уже побывал в космосе, могут рассчитывать на зарплату, превышающую 500 тысяч рублей. При этом, Овчинников отметил, что пока заработная плата российских космонавтов практически в два раза ниже, чем у коллег из США или Европы.
Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев рассказал в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что увеличение зарплат значительно улучшит жизнь космонавтов на Земле.
«Я не знаю точно, сколько получают на Западе, но то, что они зарабатывают больше – это факт. У них обеспечение лучше – это тоже факт. А вообще я очень рад, что наш президент услышал, откликнулся и повысил должностной оклад и для тех ребят, которые ещё готовятся в космос и пока не слетали, для тех, кто там уже побывал. Что тут сравнивать? Я очень рад, что зарплата повысилась. Неслетавшие получали в районе 100 тысяч. Ну, смотрите сами: это постоянное отсутствие дома, командировки, а нужно ещё детей растить. Опять же, аренда жилья. Может быть, сейчас ребята с этими зарплатами ребята смогут себе ипотеку взять. Это хорошо, что зарплаты космонавтам повысили», - заявил собеседник НСН.
При этом Сураев отметил, что профессия космонавта – это постоянные тренировки и постоянный стресс.
«Лично у меня с момента поступления в отряд космонавтов до первого полета прошло 12 с половиной лет. У кого-то этот срок чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но, в среднем, это где-то районе 5-7 лет. Много бывает трудностей: постоянно быть в тонусе, постоянно готовиться, это сотни экзаменов – в России, США, Японии, Канаде, Европе. Также тренировки на выживание, прыжки с парашютом, медицинские эксперименты, центрифуга, гидролаборатория. Это и есть работа космонавта: постоянные тренировки, постоянное изучение и постоянный риск», - заключил герой России.
В свою очередь, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев в беседе с НСН заявил, что повышения еще нужно дождаться.
«Когда будет повышена (зарплата космонавтов – прим. НСН), тогда и будем комментировать», - заявил он.
Напомним, в День космонавтики, 12 апреля, Владимир Путин поручил подготовить предложения по увеличению зарплат российских космонавтов. В частности, глава государства предложил увеличить на 50% должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и тех, кто занимает заметные позиции в отряде космонавтов. Также, по словам главы государства, заработная плата должна повыситься на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле этого слова.
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