Космические зарплаты? Космонавт оценил повышение оклада до 500 тысяч рублей

Российским космонавтам существенно повысили зарплату. Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников заявил ТАСС, что кандидаты в космонавты будут получать на 70% больше, чем ранее — почти 300 тысяч рублей. Те, кто уже побывал в космосе, могут рассчитывать на зарплату, превышающую 500 тысяч рублей. При этом, Овчинников отметил, что пока заработная плата российских космонавтов практически в два раза ниже, чем у коллег из США или Европы.

Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев рассказал в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что увеличение зарплат значительно улучшит жизнь космонавтов на Земле.

«Я не знаю точно, сколько получают на Западе, но то, что они зарабатывают больше – это факт. У них обеспечение лучше – это тоже факт. А вообще я очень рад, что наш президент услышал, откликнулся и повысил должностной оклад и для тех ребят, которые ещё готовятся в космос и пока не слетали, для тех, кто там уже побывал. Что тут сравнивать? Я очень рад, что зарплата повысилась. Неслетавшие получали в районе 100 тысяч. Ну, смотрите сами: это постоянное отсутствие дома, командировки, а нужно ещё детей растить. Опять же, аренда жилья. Может быть, сейчас ребята с этими зарплатами ребята смогут себе ипотеку взять. Это хорошо, что зарплаты космонавтам повысили», - заявил собеседник НСН.