В Роскомнадзоре заявили об использовании нейросетей для мониторинга интернета

Руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов заявил, что в ведомстве используют нейросети и искусственный интеллект для мониторинга интернета. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

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Липов отметил, что сотрудники РКН не могут контролировать миллиарды сообщений вручную. Для первичного мониторинга в ведомстве используют нейросети и искусственный интеллект, затем уже отсортированные сообщения поступают операторам.

Глава РКН добавил, что к концу 2021 года в ведомстве планируют обрабатывать в 14 раз больше информации. Он подчеркнул, что у Роскомнадзора нет желания блокировать сервисы. По словам Липова, сотрудники ведомства лишь следят за соблюдением российского законодательства.

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ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектРоссияРоскомнадзор
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