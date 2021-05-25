В Роскомнадзоре заявили об использовании нейросетей для мониторинга интернета
Руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов заявил, что в ведомстве используют нейросети и искусственный интеллект для мониторинга интернета. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».
Липов отметил, что сотрудники РКН не могут контролировать миллиарды сообщений вручную. Для первичного мониторинга в ведомстве используют нейросети и искусственный интеллект, затем уже отсортированные сообщения поступают операторам.
Глава РКН добавил, что к концу 2021 года в ведомстве планируют обрабатывать в 14 раз больше информации. Он подчеркнул, что у Роскомнадзора нет желания блокировать сервисы. По словам Липова, сотрудники ведомства лишь следят за соблюдением российского законодательства.
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