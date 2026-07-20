В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают доступ к App Store
Роскомнадзор не предпринимает каких-либо действий, направленных на ограничение доступа к App Store. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.
По данным портала «Сбой.рф», пользователи пожаловались на то, что им не удается загрузить страницу App Store или открыть приложение. Сообщения в основном поступали из Москвы и Санкт-Петербурга.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», - указали в пресс-службе регулятора.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают доступ к компьютерным играм от компании Electronic Arts в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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