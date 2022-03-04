В Роскомнадзоре обвинили TikTok в удалении материалов российских СМИ

В Роскомнадзоре также сообщили, что с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации в TikTok официальных аккаунтов российских общественных деятелей и СМИ.

Ранее сообщалось, что Fаcebook заблокировал аккаунты «Ленты.ру», «Газеты.ру» и РИА Новости на фоне российской спецоперации на Украине.

