В Роскомнадзоре обвинили TikTok в удалении материалов российских СМИ
Роскомнадзор намерен получить от TikTok объяснения в связи с действиями в отношении официального аккаунта РИА Новости в этой соцсети.
В ведомстве требуют «пояснить причины удаления новостных сюжетов» российского информагентства, отметив, что подобные действия TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.
В Роскомнадзоре также сообщили, что с мая 2021 года зафиксировано семь фактов дискриминации в TikTok официальных аккаунтов российских общественных деятелей и СМИ.
Ранее сообщалось, что Fаcebook заблокировал аккаунты «Ленты.ру», «Газеты.ру» и РИА Новости на фоне российской спецоперации на Украине.
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