В Роскомнадзоре назвали успешными учения по безопасности Рунета

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что в учениях по безопасности и устойчивости российского сегмента глобальной сети приняли участие операторы связи и другие компании, сообщает «Интерфакс».

По его словам, подобные учения проводятся ежегодно с целью проверки готовности сетей связи «к тем или иным отклонениям в их работе», а также скорости возврата «в устойчивое состояние».

«По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня проходили успешно, они показали, что мы готовы к тому, чтобы сеть работала устойчиво и безопасно при любых внешних воздействиях», - заключил Липов.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации.

