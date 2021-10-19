В Роскомнадзоре назвали успешными учения по безопасности Рунета
Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что в учениях по безопасности и устойчивости российского сегмента глобальной сети приняли участие операторы связи и другие компании, сообщает «Интерфакс».
По его словам, подобные учения проводятся ежегодно с целью проверки готовности сетей связи «к тем или иным отклонениям в их работе», а также скорости возврата «в устойчивое состояние».
«По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня проходили успешно, они показали, что мы готовы к тому, чтобы сеть работала устойчиво и безопасно при любых внешних воздействиях», - заключил Липов.
Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru