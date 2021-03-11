В Роскомнадзоре назвали абсурдными обвинения со стороны Twitter

Обвинения руководства соцсети Тwitter в ограничении общественной дискуссии в интернете со стороны России абсурдны. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин в интервью «Интерфаксу».

В Twitter прокомментировали ограничительные меры Роскомнадзора

Накануне РКН объявил о замедлении работы Twitter в РФ из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. По данным Wall Street Journal, представители сети микроблогов назвали действия российского ведомства попыткой «заблокировать социальный диалог». Twitter отрицает обвинения в распространении незаконного контента, сообщает Ura.ru.

Замглавы РКН считает, что соцсеть называет «распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией».

Как отметил Субботин, РКН готов к диалогу по вопросу удаления противоправного контента, однако Twitter не идет на контакт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:TwitterСоциальная СетьРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры