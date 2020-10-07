В Роскачестве выяснили, какими товарами недовольны россияне
Почти половина россиян считают низким качество колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного специалистами Роскачества. Так, колбасы устраивают только 57% респондентов, котлеты, пельмени, блинчики и другие замороженные полуфабрикаты — 59%, а мясные консервы — 60% участников опроса.
При этом, доверие у россиян вызывает качество приправ, специй и пряностей – положительную оценку этим товарам дали 86% опрошенных. Почти столько же рассказали о высоком качестве муки, макарон, питьевой и минеральной воды.
Что касается непродовольственных товаров, то наибольшее одобрение респондентов получили туалетная бумага и товары для женской гигиены. Негативную реакцию у опрошенных вызывают качество автомобильного топлива, обуви и детских игрушек, пишет news.ru.
А ранее в Роскачестве рассказали, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках. Для этого эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил. В частности, покупки лучше делать на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей, а также в аптеках фирм-производителей. Стоит обратить внимание и на цену - если она ниже рыночной, то лекарство приобретать не стоит. Роскачество также рекомендует проверять лекарство по серии на сайте Росздравнадзора.
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