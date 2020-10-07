В Роскачестве выяснили, какими товарами недовольны россияне

Почти половина россиян считают низким качество колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного специалистами Роскачества. Так, колбасы устраивают только 57% респондентов, котлеты, пельмени, блинчики и другие замороженные полуфабрикаты — 59%, а мясные консервы — 60% участников опроса.

При этом, доверие у россиян вызывает качество приправ, специй и пряностей – положительную оценку этим товарам дали 86% опрошенных. Почти столько же рассказали о высоком качестве муки, макарон, питьевой и минеральной воды.

Что касается непродовольственных товаров, то наибольшее одобрение респондентов получили туалетная бумага и товары для женской гигиены. Негативную реакцию у опрошенных вызывают качество автомобильного топлива, обуви и детских игрушек, пишет news.ru.