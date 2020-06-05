Водку посчитали самым безопасным продуктом в России

Роскачество назвало водку наиболее безопасным продуктом в России. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты составили шкалу безопасности на основе предыдущих исследований, пишут «Известия». Учитывалось процентное соотношение безопасных торговых марок продукта к общему числу брендов.

Названы самые низкокалорийные виды алкоголя

Выяснилось, что водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. В топ-5 безопасных продуктов также попали: нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана, сообщает «Москва 24».

В пятерку самых опасных для здоровья потребителя вошли свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

Ранее специалисты Роскачества предупредили, что в овощах, фруктах и ягодах могут содержаться токсины, опасные для здоровья человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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