Водку посчитали самым безопасным продуктом в России
Роскачество назвало водку наиболее безопасным продуктом в России. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Специалисты составили шкалу безопасности на основе предыдущих исследований, пишут «Известия». Учитывалось процентное соотношение безопасных торговых марок продукта к общему числу брендов.
Выяснилось, что водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. В топ-5 безопасных продуктов также попали: нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана, сообщает «Москва 24».
В пятерку самых опасных для здоровья потребителя вошли свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.
Ранее специалисты Роскачества предупредили, что в овощах, фруктах и ягодах могут содержаться токсины, опасные для здоровья человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru