Водку посчитали самым безопасным продуктом в России

Число заразившихся COVID-19 в России вплотную приблизилось к отметке 450 тысяч человек В Совете Федерации отреагировали на призыв Японии «отобрать» Курилы у России Эксперимент по внедрению онлайн-тахографов начался в РФ Новым главным тренером российской сборной по хоккею стал Валерий Брагин