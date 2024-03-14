В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов
Тонкими и воздушными блины получаются из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра». Об этом со ссылкой на экспертов Роскачества сообщает RT.
При покупке следует отдать предпочтение муке в плотной бумажной упаковке, сливочное масло лучше выбрать в фольгированной упаковке, а подсолнечное масло - рафинированное.
Выбирая яйца нужно проверить скорлупу - она должна быть без сколов и трещин. Упаковка, в которой продаются яйца, должна быть без пятен и плесени.
Что касается молока, то по ГОСТУ при жирности 3,2% в нём должно быть 3,2 г молочного жира и в среднем 4,6 г лактозы. Покупая сметану также надо смотреть на упаковку - должно быть написано именно «сметана», а не «сметанный продукт» или «сметанка».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдет в c 11 по 17 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком
- В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов
- Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет
- В России резко подешевели автомобили китайского производства
- Поздняков: ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады
- Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине
- Физик Ожаровский: Всем украинским АЭС грозит опасность
- Adidas из-за скандала с Канье Уэстом закрыл год с убытком впервые за 32 года
- Лукашенко заявил, что церковь не должна заниматься политикой
- СМИ: Marvel отложила работу над сиквелом «Вечные»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru