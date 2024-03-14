В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов

При покупке следует отдать предпочтение муке в плотной бумажной упаковке, сливочное масло лучше выбрать в фольгированной упаковке, а подсолнечное масло - рафинированное.

Выбирая яйца нужно проверить скорлупу - она должна быть без сколов и трещин. Упаковка, в которой продаются яйца, должна быть без пятен и плесени.

Что касается молока, то по ГОСТУ при жирности 3,2% в нём должно быть 3,2 г молочного жира и в среднем 4,6 г лактозы. Покупая сметану также надо смотреть на упаковку - должно быть написано именно «сметана», а не «сметанный продукт» или «сметанка».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдет в c 11 по 17 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

