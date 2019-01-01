В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную клубнику

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору клубники. Как пишет ТАСС, в ведомстве, в первую очередь, отметили, что продающиеся в магазинах ягоды, которые принято считать клубникой, ей не являются. По словам специалистов, это особый вид земляники, фрагария ананасная крупноплодная.

Кроме того, в Роскачестве подчеркнули, что при покупке нужно обращать внимание на запах, цвет, форму и размер ягоды, а также узнать место происхождения клубники.

В целом, по словам экспертов, любая ягода не должна быть слишком мягкой (это признак болезни) или твердой. Оптимальный вариант - упругая, но при этом нежная ягода, которую можно раздавить во рту языком. Кроме того, лучший вариант для покупки – ягода, выращенная в южных краях России или в бывших республиках Советского Союза. Там ягоды растут в мягком климате и не нуждаются в дальних перевозках, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также нужно обратить внимание на запах. Клубника, которая росла на солнце, ароматна, а выросшая в теплице почти не пахнет. Эксперты напомнили, что клубнику необходимо мыть, при этом хранить мокрые ягоды нельзя, поскольку во влажной среде споры грибков из воздуха начинают активно размножаться.