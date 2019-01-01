В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную клубнику
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору клубники. Как пишет ТАСС, в ведомстве, в первую очередь, отметили, что продающиеся в магазинах ягоды, которые принято считать клубникой, ей не являются. По словам специалистов, это особый вид земляники, фрагария ананасная крупноплодная.
Кроме того, в Роскачестве подчеркнули, что при покупке нужно обращать внимание на запах, цвет, форму и размер ягоды, а также узнать место происхождения клубники.
В целом, по словам экспертов, любая ягода не должна быть слишком мягкой (это признак болезни) или твердой. Оптимальный вариант - упругая, но при этом нежная ягода, которую можно раздавить во рту языком. Кроме того, лучший вариант для покупки – ягода, выращенная в южных краях России или в бывших республиках Советского Союза. Там ягоды растут в мягком климате и не нуждаются в дальних перевозках, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Также нужно обратить внимание на запах. Клубника, которая росла на солнце, ароматна, а выросшая в теплице почти не пахнет. Эксперты напомнили, что клубнику необходимо мыть, при этом хранить мокрые ягоды нельзя, поскольку во влажной среде споры грибков из воздуха начинают активно размножаться.
Ранее в беседе с НСН директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что цены на садовую землянику, которую обычно называют клубникой, этим летом будут не выше прошлогодних.
«Во всем мире местная ягода всегда дороже, чем та, которая привозная. Никто не сделал так, чтобы импортная ягода не появлялась на прилавках Москвы. По тому, что я вижу, на рынках Краснодара, цена будет примерно такая же, как в прошлом году. Начнем мы, наверное, с 350 рублей за килограмм, а дальше будем снижать цену в зависимости от количества ягоды, собранной нами», — сказал собеседник агентства.
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