В Роскачестве предупредили о сенсорной перегрузке от мобильных приложений
Мобильные приложения могут спровоцировать сенсорную перегрузку которая вызывает у некоторых пользователей тревогу и раздражение. Об этом рассказали NEWS.ru специалисты Роскачества.
В организации указали, что бонусные колеса, рулетки и уведомления в приложениях помогают бизнесу зарабатывать, но многие пользователи не могут переносить такую лавину стимулов.
«Сенсорная перегрузка не затрагивает всех одинаково. Наиболее уязвимы люди с тревожными расстройствами, депрессией, СДВГ, расстройствами аутистического спектра, мигренью и эпилепсией. По данным ВОЗ, каждый восьмой человек в мире живет с психическим расстройством. Аудитория, уязвимая перед агрессивным дизайном приложений, исчисляется сотнями миллионов людей», — пояснили в Роскачестве.
Из-за перегрузки у человека могут возникать быстрая утомляемость, тревога, раздражение, головная боль, мышечное напряжение и ухудшение настроения.
Типичный набор раздражителей в приложениях включает мигающие баннеры, агрессивные цвета, резкую смену экранов, всплывающие окна, анимацию и таймеры, постоянные уведомления с вибрацией. В совокупности эти элементы создают среду, в которой пользователь теряет фокус, испытывает раздражение и часто совершает импульсивные действия, в том числе покупки.
Ранее в МВД предупредили, что в безобидных мобильных приложениях может скрываться вредоносное программное обеспечение для накрутки рекламного трафика.
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