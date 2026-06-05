В Роскачестве предупредили о сенсорной перегрузке от мобильных приложений

Мобильные приложения могут спровоцировать сенсорную перегрузку которая вызывает у некоторых пользователей тревогу и раздражение. Об этом рассказали NEWS.ru специалисты Роскачества.

В организации указали, что бонусные колеса, рулетки и уведомления в приложениях помогают бизнесу зарабатывать, но многие пользователи не могут переносить такую лавину стимулов.

«Сенсорная перегрузка не затрагивает всех одинаково. Наиболее уязвимы люди с тревожными расстройствами, депрессией, СДВГ, расстройствами аутистического спектра, мигренью и эпилепсией. По данным ВОЗ, каждый восьмой человек в мире живет с психическим расстройством. Аудитория, уязвимая перед агрессивным дизайном приложений, исчисляется сотнями миллионов людей», — пояснили в Роскачестве.

Из-за перегрузки у человека могут возникать быстрая утомляемость, тревога, раздражение, головная боль, мышечное напряжение и ухудшение настроения.

Типичный набор раздражителей в приложениях включает мигающие баннеры, агрессивные цвета, резкую смену экранов, всплывающие окна, анимацию и таймеры, постоянные уведомления с вибрацией. В совокупности эти элементы создают среду, в которой пользователь теряет фокус, испытывает раздражение и часто совершает импульсивные действия, в том числе покупки.

Ранее в МВД предупредили, что в безобидных мобильных приложениях может скрываться вредоносное программное обеспечение для накрутки рекламного трафика.

