В Роскачестве перечислили самые опасные Е-добавки

Специалисты Роскачества представили список пищевых добавок, имеющих буквенный код Е и способных нанести вред здоровью. На сайте организации сообщается, что в перечень запрещенных в России, в частности, входят Е103 – алканин (краситель), Е121 – «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 – «красный амарант» (краситель), Е128 – «красный 2G» (краситель) и Е240 – формальдегид (консервант). Их употребление может быть небезопасно для здоровья, подчеркивают Известия.

При этом отмечается, что большинство Е-добавок являются безобидными. Многие обычные продукты закодированы под индексами «Е». Например, уксус — Е260 (уксусная кислота) — регулятор кислотности или сода — Е500 (натриевые соли угольной кислоты) — используют в качестве разрыхлителя.