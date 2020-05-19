В Роскачестве перечислили самые опасные Е-добавки

Специалисты Роскачества представили список пищевых добавок, имеющих буквенный код Е и способных нанести вред здоровью. На сайте организации сообщается, что в перечень запрещенных в России, в частности, входят Е103 – алканин (краситель), Е121 – «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 – «красный амарант» (краситель), Е128 – «красный 2G» (краситель) и Е240 – формальдегид (консервант). Их употребление может быть небезопасно для здоровья, подчеркивают Известия.

При этом отмечается, что большинство Е-добавок являются безобидными. Многие обычные продукты закодированы под индексами «Е». Например, уксус — Е260 (уксусная кислота) — регулятор кислотности или сода — Е500 (натриевые соли угольной кислоты) — используют в качестве разрыхлителя.

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Ранее специалисты Роскачества провели повторное исследование пельменей и обнаружило в них кишечную палочку и сальмонеллу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Эксперты подчеркнули, что нарушения были обнаружены во всех семи торговых марках, которые отправились на переисследование. В частности, речь идет о пельменях "Белорусские", "Ложкарев", "Сибирская коллекция" и "Стародворье".

В Роскачестве добавили, что для того, чтобы обезопасить себя от возможного отравления при приготовлении пельменей, их следует варить не менее 10 минут.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ПродуктыРоскачество
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