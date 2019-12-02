В Минпромторге прокомментировали возможный рост цен на гаджеты

Как сообщает РИА Новости, по мнению министра, «при грамотной реализации процесса» принятие закона не повлияет на цены.

Мантуров также подчеркнул, что закон обеспечивает равный доступ потребителям к иностранному и отечественному софту.

Ранее сегодня Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. С этой даты продавцы будут обязаны устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и телевизоры.







