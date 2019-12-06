В Роскачестве объяснили «обман» производителей стиральных порошков
Различия в составах товаров одного и того же бренда, которые продаются в России и за границей, не являются злонамеренным обманом потребителей. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.
Представитель организации заявил, что производители, в первую очередь, ориентируются на местные законодательства и требования. К примеру, в России и Евросоюзе отличаются нормы по содержанию в продукции антибиотиков и пестицидов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что некоторые производители шоколада и стиральных порошков поставляют на российский рынок продукцию, которая не соответствует по качеству европейской.
Позже в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены заявили, что товары для России производятся в полном соответствии с российским законодательством, сообщает RT.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Автор законопроекта о русском софте опроверг исчезновение гаджетов с рынка
- Трампа сочли неспособным уладить визовый скандал с Россией
- Порошенко проинструктировал Зеленского перед встречей с Путиным
- В ВШЭ пообещали не применять мер к Егору Жукову из-за судимости
- Егору Жукову дали три года условно