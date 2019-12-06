В Роскачестве объяснили «обман» производителей стиральных порошков

Представитель организации заявил, что производители, в первую очередь, ориентируются на местные законодательства и требования. К примеру, в России и Евросоюзе отличаются нормы по содержанию в продукции антибиотиков и пестицидов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что некоторые производители шоколада и стиральных порошков поставляют на российский рынок продукцию, которая не соответствует по качеству европейской.

Позже в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены заявили, что товары для России производятся в полном соответствии с российским законодательством, сообщает RT.

