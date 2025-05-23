В Роскачестве не планируют проверять шашлык

Роскачество отметило, что ГОСТ на шашлык, как и любые другие ГОСТы на пищевую продукцию, носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Таким образом, соответствие ГОСТу — это лишь право производителя.

В случае нарушений меры в отношении производителей товаров будут принимать компетентные надзорные органы.

Ранее «Известия» сообщали, что во всех образцах шашлыка, которые журналисты информагентства приобрели в магазинах к майским праздникам и сдали на экспертизу, были выявлены микроорганизмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

