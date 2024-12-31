«Аншлаги и позитив»: Навка о лучшем подарке от Деда Мороза

«Для меня сейчас самый большой подарок - это отклик зрителя. Восьмой год подряд я работаю продюсером, режиссером, ставлю свои спектакли. И все эти годы Новый год у меня ассоциируется с новым спектаклем, новым шоу, которое я каждый год создаю и дарю зрителям. Если я вижу положительный отклик, аншлаги, полные залы, значит Дед Мороз мне делает очень большой подарок», - сказала собеседница НСН.

Премьера ледового шоу Навки «Щелкунчик» состоялась 20 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». В новогоднем представлении приняли участие звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.

Ранее Навка признавалась спецкору НСН, что ее муж, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критикует ее шоу на моменте создания, чтобы держать ее в тонусе.

