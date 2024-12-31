«Аншлаги и позитив»: Навка о лучшем подарке от Деда Мороза
Татьяна Навка заявила НСН, что Дед Мороз делает ей большой подарок, когда ее новогодние шоу собирают аншлаги.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила НСН, что лучшим подарком на Новый год вот уже восемь лет подряд является положительный отклик зрителей ее ледовых шоу.
«Для меня сейчас самый большой подарок - это отклик зрителя. Восьмой год подряд я работаю продюсером, режиссером, ставлю свои спектакли. И все эти годы Новый год у меня ассоциируется с новым спектаклем, новым шоу, которое я каждый год создаю и дарю зрителям. Если я вижу положительный отклик, аншлаги, полные залы, значит Дед Мороз мне делает очень большой подарок», - сказала собеседница НСН.
Премьера ледового шоу Навки «Щелкунчик» состоялась 20 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». В новогоднем представлении приняли участие звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.
Ранее Навка признавалась спецкору НСН, что ее муж, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критикует ее шоу на моменте создания, чтобы держать ее в тонусе.
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