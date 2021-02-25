В Роскачестве назвали главные опасности сервиса Clubhouse

В ведомстве напомнили, что сервис при установке запрашивает доступ к списку контактов, причем у пользователя нет возможности в дальнейшем удалить эту информацию. Кроме того, при регистрации Clubhouse присылает уведомления всем контактам пользователя, и «неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение».

Также в Роскачестве считают, что отсутствием официального приложения Clubhouse для на Android могут воспользоваться злоумышленники, создавая под видом клонов сервиса игры, приложения для управления проектами или даже вирусы.

Кроме того, ведомство указывает на опасность мошенничеств, связанных с распространением приглашений в Clubhouse. На интернет-площадках появляются объявления о продаже фейковых приглашений, посредством которых злоумышленники выманивают деньги у жертв.

Ещё одна опасность нового голосового сервиса — запись разговоров, которые могут попасть в распоряжение третьих лиц. По данным Роскачества, Clubhouse может записывать беседы и достаточно долго хранить их, объясняя это соображениями безопасности.

Эксперты считают, что Clubhouse пока не отвечает основным критериям безопасности, и пользователям стоит «дождаться момента, когда проблемы будут исправлены».

