Clubhouse признал утечку разговоров пользователей
Владельцы новой социальной сети Clubhouse признали, что трансляции разговоров пользователей оказались похищены хакерами. Злоумышленники смогли взломать голосовые чаты и транслировать их стороннем ресурсе, сообщает Bloomberg.
Пользователь, сумевший осуществить передачу записи «комнат» на другой сайт в минувшие выходные, заблокирован «навсегда».
Специалист по безопасности Роберт Поттер пояснил, что хакер смог подключить удаленный доступ к своему аккаунту и предоставить его другим пользователям.
«Ключевая проблема в том, что люди думают, что разговоры в Clubhouse конфиденциальны, но это далеко не так», — цитирует Поттера Газета.ru.
Руководство Clubhouse намерено выработать дополнительные меры защиты пользователей.
Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.
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