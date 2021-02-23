Clubhouse признал утечку разговоров пользователей

Пользователь, сумевший осуществить передачу записи «комнат» на другой сайт в минувшие выходные, заблокирован «навсегда».

Специалист по безопасности Роберт Поттер пояснил, что хакер смог подключить удаленный доступ к своему аккаунту и предоставить его другим пользователям.

«Ключевая проблема в том, что люди думают, что разговоры в Clubhouse конфиденциальны, но это далеко не так», — цитирует Поттера Газета.ru.

Руководство Clubhouse намерено выработать дополнительные меры защиты пользователей.

Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения и онлайн-конференций, регистрация в которой доступна только по приглашению. Сервис позволяет создавать комнаты для общения, при этом голосовые записи нельзя записать или скопировать.

