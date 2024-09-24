ФСБ, Росгвардия и военные смогут бесплатно ездить по платным дорогам

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предоставляющи транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил право бесплатного проезда по платным автодорогам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что в настоящее время такое право имеет транспорт полиции, пожарных, военной автоинспекции и аварийно-спасательных служб, а также машины скорой помощи, однако задачи, «которые решают Росгвардия, ФСБ и армия, не менее важны».

«От скорости приезда их транспорта на место происшествия или выполнения боевой задачи впрямую зависят жизни людей», — указал он.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект, разрешающий подсудимым заключать контракт с Минобороны РФ до вынесения приговора, сообщает RT.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ГосдумаВооруженные Силы РФРосгвардияФСБ

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