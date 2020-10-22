В Росгвардии рассказали об увольнении экс-замглавы ведомства

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что бывший замглавы ведомства Сергей Милейко, обвиняемый в мошенничестве, уволен из Росгвардии в 2019 году.

Грибакин уточнил, что с не работает в рядах Росгвардии с лета прошлого года. Решение о его увольнении было принято после проведенной в отношении него служебной проверки, передает ТАСС.

Бывшего замглавы Росгвардии подозревают в мошенничестве

Ранее Сергей Милейко был задержан, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает РЕН ТВ.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает RT. Решается вопрос заключения бывшего заместителя главы Росгвардии под стражу.

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ФОТО: rosgvard.ru
ТЕГИ:МошенничествоРосгвардия
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