В Росгвардии рассказали об увольнении экс-замглавы ведомства
22 октября 202007:59
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что бывший замглавы ведомства Сергей Милейко, обвиняемый в мошенничестве, уволен из Росгвардии в 2019 году.
Грибакин уточнил, что с не работает в рядах Росгвардии с лета прошлого года. Решение о его увольнении было принято после проведенной в отношении него служебной проверки, передает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Экс-депутат Приморья получил 2,5 года за присвоение 700 млн рублей
- Нацразведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешательства в выборы
- В Госдуме предложили заморозить цены на домашний интернет
- В Росгвардии рассказали об увольнении экс-замглавы ведомства
- Новости за ночь: Всех заложников в Грузии освободили, захватчик банка скрылся
21 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru