В Росгвардии рассказали об увольнении экс-замглавы ведомства

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что бывший замглавы ведомства Сергей Милейко, обвиняемый в мошенничестве, уволен из Росгвардии в 2019 году.

Грибакин уточнил, что с не работает в рядах Росгвардии с лета прошлого года. Решение о его увольнении было принято после проведенной в отношении него служебной проверки, передает ТАСС.