Бывшего замглавы Росгвардии подозревают в мошенничестве

По данным агентства, в отношении Милейко было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Информацию о задержании бывшего замдиректора Росгвардии ранее подтвердил ряд СМИ, в т.ч. издание "Коммерсант".

Дело Милейко ведет военное следствие. Он занимал пост замглавы Росгвардии на протяжении двух лет, покинул должность в 2019 году. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

