Бывшего замглавы Росгвардии подозревают в мошенничестве

В Москве задержан экс-заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, в отношении Милейко было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Информацию о задержании бывшего замдиректора Росгвардии ранее подтвердил ряд СМИ, в т.ч. издание "Коммерсант".

Дело Милейко ведет военное следствие. Он занимал пост замглавы Росгвардии на протяжении двух лет, покинул должность в 2019 году. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗадержаниеМошенничествоРосгвардия
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