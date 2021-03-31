В Росгвардии оценили действия спецназа во время операции под Мытищами

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин во время выступления на телеканале "Россия-24" назвал действия бойцов, проводивших штурм дома в поселке Вешки под Мытищами, профессиональными. Об этом сообщает Интерфакс.

61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем коттедже. Он бросал в силовиков гранаты, а также стрелял в них из окон. Штурм дома продолжался около девяти часов, в помещении обнаружили склад боеприпасов.

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По мнению Грибакина, правоохранители провели операцию так, чтобы пострадало как можно меньшее количество людей. Он назвал пенсионера из Мытищ "реальной и серьезной угрозой". По его словам, "молниеносная" операция не нужна. Он отметил, что у сотрудников Росгвардии сохранялась надежда, что злоумышленник сдастся.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаМытищиПодмосковьеРосгвардия
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