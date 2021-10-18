В Росгвандии прокомментировали сообщения о драке на испытаниях за краповый берет
Росгвардия отрицает появившиеся сообщения, что на испытаниях сотрудников силовых структур на краповый берет в Ставропольском крае произошла драка из-за неправильного судейства, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
По его словам, краповый берет является символом доблести, а потому его «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».
Грибакин сослался на то, что на любых соревнованиях, когда речь заходит о конкуренции, у участников возникают эмоции.
Ранее стало известно о драке на испытаниях спецназовцев на краповый берет, которые проходили на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставрополье.
Сообщалось, что бойцы 604-го центра спецназначения «Витязь» обвинили участников из одной из кавказских республик в том, что их во время марш-броска якобы подвозили на машинах друзья.
При этом нарушители всё равно получили краповые береты. После этого бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста.
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