В Росгвандии прокомментировали сообщения о драке на испытаниях за краповый берет

По его словам, краповый берет является символом доблести, а потому его «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

Грибакин сослался на то, что на любых соревнованиях, когда речь заходит о конкуренции, у участников возникают эмоции.

Ранее стало известно о драке на испытаниях спецназовцев на краповый берет, которые проходили на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставрополье.

Сообщалось, что бойцы 604-го центра спецназначения «Витязь» обвинили участников из одной из кавказских республик в том, что их во время марш-броска якобы подвозили на машинах друзья.

При этом нарушители всё равно получили краповые береты. После этого бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста.

