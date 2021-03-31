В Росгидромете заявили о рекордном отклонении средней температуры в РФ
Рекордное отклонение средней температуры на 3,2 градуса зафиксировали в России в 2020 году, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Шумаков, температура воздуха превысила средние показатели 1961-1990 годов.
Кроме того, глава Росгидромета сообщил, что потепление в РФ происходит быстрее, чем в глобальном масштабе.
Ранее о превышении климатической нормы на 3,2 градуса сообщал завотделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин. По словам эксперта, предыдущее максимальное значение зафиксировали в 2007 году: тогда температура превышала средний показатель на 2,2 градуса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- В Росгидромете заявили о рекордном отклонении средней температуры в РФ
- Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже
- В РФ выявили 8275 случаев коронавируса за сутки
- СМИ: стрелок в Мытищах сам поджег свой дом
- Латвия запретила доступ к сайту «RT на русском»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru