В Росгидромете заявили о рекордном отклонении средней температуры в РФ

Рекордное отклонение средней температуры на 3,2 градуса зафиксировали в России в 2020 году, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Шумаков, температура воздуха превысила средние показатели 1961-1990 годов.

Кроме того, глава Росгидромета сообщил, что потепление в РФ происходит быстрее, чем в глобальном масштабе.

Ранее о превышении климатической нормы на 3,2 градуса сообщал завотделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин. По словам эксперта, предыдущее максимальное значение зафиксировали в 2007 году: тогда температура превышала средний показатель на 2,2 градуса.

