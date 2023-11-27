В Росавтодоре объяснили укладку асфальта в дождь и снег
Современные технологии позволяют обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Росавтодор.
В ведомстве указали, что укладывать асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность нельзя, так как влага быстро охлаждает материал и препятствует прочному сцеплению слоев.
«Благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз... во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов», — указали в Росавтодоре.
Также в ведомстве добавили, что работа с «тёплыми смесями» допускается при ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил «Радиоточке НСН», что российские дорожники распоясались от безнаказанности, поэтому контролировать их работу должны не только ГИБДД, но и следственные органы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru