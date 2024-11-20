В роллах и салатах заведений Татарстана нашли кишечную палочку и стафилококк
В салатах и роллах нескольких точек общественного питания и торговли в Татарстане обнаружили стафилококк и кишечную палочку по результатам проверок, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.
По результатам лабораторных исследований данных видов блюд, приобретенных Госалкогольной инспекцией в рамках программы по защите прав потребителей, Роспотребнадзор по региону провел внеплановые выездные проверки на 16 предприятиях.
В заведениях выявили отсутствие маркировки с датой производства и информации о сроках годности, производителе, а также нарушения условий хранения и санитарно-дезинфекционного режима.
В частности, в 43% готовых блюд были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а 2,4% - стафилококк.
Ранее Роспотребнадзор приостановил работу московской школы №1512, в которой отравились около 50 детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В роллах и салатах заведений Татарстана нашли кишечную палочку и стафилококк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru