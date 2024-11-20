В роллах и салатах заведений Татарстана нашли кишечную палочку и стафилококк

В салатах и роллах нескольких точек общественного питания и торговли в Татарстане обнаружили стафилококк и кишечную палочку по результатам проверок, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

По результатам лабораторных исследований данных видов блюд, приобретенных Госалкогольной инспекцией в рамках программы по защите прав потребителей, Роспотребнадзор по региону провел внеплановые выездные проверки на 16 предприятиях.