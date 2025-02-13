В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов

Среди них были информация об азартных играх (252,6 тысячи материалов), пронаркотический контент (111,6 тысячи), сведения экстремистского и террористического характера (42,6 тысячи), уточнили в службе.



Кроме этого, ведомство организовало взаимодействие с администрациями российских соцсетей. В рамках такого сотрудничества в прошлом году было удалено или заблокировано около 100 тысяч материалов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к бесплатному агрегатору для поиска пунктов обмена криптовалюты BestChange, напоминает RT.

