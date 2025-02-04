Роскомнадзор в январе отразил 637 кибератак на российскую инфраструктуру
Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в январе 2025 года отразили 637 кибератак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что речь идёт о DDoS-атаках «в отношении систем защищаемых субъектов госуправления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, СМИ и операторов связи».
«Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты», - говорится в сообщении.
Также в ведомстве указали, что были заблокированы 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, распространяющих вредоносное ПО.
Ранее в Москве был задержан математик Артём Хорошилов, которому было предъявлено обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru