В ретейле и общепите вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников
В российских супермаркетах и общепите вдвое вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников из-за дефицита кадров и антимигрантских законов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.
Ранее большого спроса на сотрудников от 16 до 18 лет в ретейле и общепите не было, в частности, потому что затраты на их обучение выше, чем на совершеннолетних сотрудников.
Ситуация изменилась из-за низкого уровня безработицы, но по-прежнему высокого дефицита кадров, который усугубляется антимиграционной политикой. Теперь бизнес начал больше интересоваться и нанимать несовершеннолетних сотрудников и людей, старше 50 лет. Это к тому же позволяет экономить на зарплатах, поскольку выплаты для таких категорий сотрудников ниже среднерыночных.
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что дешевого труда в экономике России не будет, зарплаты в стране продолжат расти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru