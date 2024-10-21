В ретейле и общепите вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников

Ранее большого спроса на сотрудников от 16 до 18 лет в ретейле и общепите не было, в частности, потому что затраты на их обучение выше, чем на совершеннолетних сотрудников.



Ситуация изменилась из-за низкого уровня безработицы, но по-прежнему высокого дефицита кадров, который усугубляется антимиграционной политикой. Теперь бизнес начал больше интересоваться и нанимать несовершеннолетних сотрудников и людей, старше 50 лет. Это к тому же позволяет экономить на зарплатах, поскольку выплаты для таких категорий сотрудников ниже среднерыночных.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что дешевого труда в экономике России не будет, зарплаты в стране продолжат расти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

