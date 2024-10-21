Профессии повара и кондитера стали дефицитными в России
Кондитеры, повара и пекари – дефицитные специальности, на одну вакансию приходится всего 1,1 резюме, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового ресурса hh.ru.
Чаще всего требуются повара из отрасли продуктовой розницы – таких вакансий 53%. На втором месте идет отрасль общественного питания (40%). При этом востребованнее всего повара для приготовления пиццы (8%), а специалисты по роллам и суши требуются намного реже (1,4%).
При этом среди тех, кто ищет работу по специальности «повар, пекарь, кондитер» — 31% людей в возрасте до 25 лет, а 53% - от 26 до 45 лет.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,4%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru