Профессии повара и кондитера стали дефицитными в России

Чаще всего требуются повара из отрасли продуктовой розницы – таких вакансий 53%. На втором месте идет отрасль общественного питания (40%). При этом востребованнее всего повара для приготовления пиццы (8%), а специалисты по роллам и суши требуются намного реже (1,4%).

При этом среди тех, кто ищет работу по специальности «повар, пекарь, кондитер» — 31% людей в возрасте до 25 лет, а 53% - от 26 до 45 лет.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,4%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

