В Рио-де-Женейро открылась первая российско-бразильская школа

Первая российско-бразильская школа открылась в Рио-де-Жанейро в рамках реализации проекта межкультурных школ. Об этом сообщает ТАСС.

Школа расположилась в муниципалитете Белфорд-Рошу. Как заявили представители местных властей, образование в этом учреждении позволит выучить русский язык, познакомиться с российской культурой и историей и расширить горизонты возможностей.

Белфорд-Рошу является седьмым по численности населения муниципалитетом штата Рио-де-Жанейро.

Ранее бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению Владимира Путина.







