В Рио-де-Женейро открылась первая российско-бразильская школа
Первая российско-бразильская школа открылась в Рио-де-Жанейро в рамках реализации проекта межкультурных школ. Об этом сообщает ТАСС.
Школа расположилась в муниципалитете Белфорд-Рошу. Как заявили представители местных властей, образование в этом учреждении позволит выучить русский язык, познакомиться с российской культурой и историей и расширить горизонты возможностей.
Белфорд-Рошу является седьмым по численности населения муниципалитетом штата Рио-де-Жанейро.
Ранее бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению Владимира Путина.
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