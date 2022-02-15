В Рио-де-Женейро открылась первая российско-бразильская школа

Первая российско-бразильская школа открылась в Рио-де-Жанейро в рамках реализации проекта межкультурных школ. Об этом сообщает ТАСС.

Школа расположилась в муниципалитете Белфорд-Рошу. Как заявили представители местных властей, образование в этом учреждении позволит выучить русский язык, познакомиться с российской культурой и историей и расширить горизонты возможностей.

Белфорд-Рошу является седьмым по численности населения муниципалитетом штата Рио-де-Жанейро.

Ранее бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению Владимира Путина.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:ШколаБразилия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры