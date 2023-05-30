В Риге снесли памятник Пушкину
Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Риге, монумент перенесли на хранение на склад. Об этом сообщила Рижская дума.
«Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что с музеем договорились о хранении и будущей экспозиции монумента.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины сняло охранный статус с двух памятников Пушкину в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru