В Риге снесли памятник Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Риге, монумент перенесли на хранение на склад. Об этом сообщила Рижская дума.

Памятник Пушкину в Риге облили красной краской

«Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что с музеем договорились о хранении и будущей экспозиции монумента.

Ранее министерство культуры и информационной политики Украины сняло охранный статус с двух памятников Пушкину в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПамятникиРигаЛатвия

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