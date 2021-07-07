Научный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V»

Научный журнал Nature опубликовал статью, в которой заявил об эффективности и безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Автор статьи отметил, что, в отличие от препаратов компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, ни в одной стране, где применяется российская вакцина, не сообщалось о случаях тромбоза. Кроме того, в материале подчеркивается, что «Спутник V» используется почти в 70 странах, пишет Газета.ру.

В статье указано, что эффективность препарата в тяжелых случаях заболевания составляет 100%. По данным издания, минимальный порог эффективности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 73%, сообщил телеканал «360».

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ФОТО: sobyanin.ru
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