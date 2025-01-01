В РФ закончился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
1 января 2025 года в России закончился переход на оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, которые разработаны профсообществом. Соответствующая статья была включена в законодательство о здравоохранении и стартовала в 2018 году.
Согласно этой инициативе, затронувшей закон «Об основах охраны здоровья граждан», с 2024 года медпомощь должна оказываться на основе клинических рекомендаций. Это не коснулось только моментов клинической апробации. Но в декабре 2023 года были введены изменения, в связи с которыми был продлен адаптационный период для медучреждений до 1 января 2025 года.
Известно, что до конца текущего года на официальном интернет-ресурсе Минздрава России должны появиться 560 клинических рекомендаций.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru