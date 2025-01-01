В РФ закончился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

Согласно этой инициативе, затронувшей закон «Об основах охраны здоровья граждан», с 2024 года медпомощь должна оказываться на основе клинических рекомендаций. Это не коснулось только моментов клинической апробации. Но в декабре 2023 года были введены изменения, в связи с которыми был продлен адаптационный период для медучреждений до 1 января 2025 года.

Известно, что до конца текущего года на официальном интернет-ресурсе Минздрава России должны появиться 560 клинических рекомендаций.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств.